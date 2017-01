POUR LA MICRO FINANCE ET LE PALUDISME La BID débourse 51 milliard

La Banque islamique de développement (BID) a signé un accord de financement tripartite avec le ministère de l’économie et des finances. Celui-ci de près de 51 milliards de francs CFA vient renforcer voire soutenir des projets de développement économique et social du pays.

« 51 milliards » tel est le financement que compte injecter la BID dans le domaine de la micro finance, de l’appui à la lutte contre le paludisme et de l’Assistance technique pour le plan de communication du projet de WAQF pour un montant cumulé de 92, 580 millions de dollars, soit près de 51 milliards de FCFA. Quid de la répartition, un financement de 32 milliards de CFA déboursé par la BID devra contribuer au développement socio-économique du pays.

Cette aide comme génératrice d’emplois, le ministre des Finances, Amadou Bâ de souligner : « Ce développement se fera grâce à l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises, ce qui se traduira par la création de beaucoup d’emplois et d’activités économiques et par l’amélioration des niveaux de vie des populations ». Par son entremise, poursuit-il, au moins 50.000 micro-entreprises pourraient être financés et 25.000 nouveaux emplois générés d’ici à 2022. Mieux encore, « le taux d’accès des populations défavorisées aux retombées du projet pourrait passer de 15 % actuellement à 18 % en 2027 », déclare le Ministre de tutelle. Un partenariat qui date de longtemps, il rappelle qu’auparavant, un accord tripartite portant sur le Programme de renforcement des capacités pour l’accès aux marchés internationaux a été signé entre la Société islamique internationale de financement du commerce, l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) et le Bureau de facilitation du commerce (TFO)-Canada.

Le projet d’appui à la lutte contre le paludisme, d’après Amadou Ba, est composé d’un financement mixte du Groupe de la Banque islamique de développement et du Fonds de la vie et subsistance pour un cumul d’environ 17, 600 milliards de FCFA.

Cet accord qui vient en appui à la lutte contre la malaria, Le Ministre des Finances de dire qu’Il contribuera à la réalisation des objectifs du Programme national de lutte contre le paludisme (2016-2020), qui vise à réduire la mortalité et la morbidité liées au paludisme. Avant de conclure : « Les autorités publiques espèrent également que ce financement participera à l’accélération de l’atteinte du seuil épidémiologique de pré-élimination du paludisme, soit moins d’un cas pour 1.000 habitants dans les régions du Centre ».

Safiyatou Diouf