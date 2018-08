Yelo Pèppè : Une Web-série pour promouvoir une cuisine saine

Nestlé a lancé sur YouTube et Facebook, une web-série de 13 épisodes pour promouvoir une cuisine saine et une éducation nutritionnelle.

Intitulée Yelo Pèppè (piment jaune, la série met en scène 5 femmes d’Afrique subsaharienne dont une Sénégalaise traversant un quotidien rythmé par les exigences de leur vie de famille et celles de leurs activités professionnelles.

«Avec cette série, Maggi s’engage à promouvoir une cuisine maison et saine à partir d’ingrédients locaux.», assure Patricia Ekaba du département communication institutionnelle et affaires publiques de Nestlé.

« Yèlo Pèppè évoque « les nombreux défis auxquels les femmes africaines modernes sont confrontées en tentant de trouver le juste équilibre entre fournir une alimentation nutritive et saine pour leur famille et les exigences de la vie moderne ».

Ce programme hebdomadaire permettra également aux spectateurs de découvrir tout un monde de contenus supplémentaires tels que des recettes africaines, revues pour plus de bien être, des groupes de discussion sur les styles de vie et des conseils nutritionnels élaborés en collaboration avec les meilleurs influences régionaux et les nutritionnistes de Nestlé », déclare la chargée de communication, Yaye Fatou Cissé.