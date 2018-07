Yerry Mina raconte son calvaire au Barça

Yerry Mina est un joueur du Barça depuis six mois maintenant mais pas sur que l’aventure ne dure encore. Le défenseur colombien est courtisé de toutes parts, notamment par Everton, qui est le prétendant majeur. Après une excellente Coupe du Monde où il a tout de même marqué 3 buts, le joueur de 23 ans s’est longuement confié au magazine Bocas dans lequel il a raconté son long calvaire durant ses 6 premiers mois catalans. Il témoigne notamment de ses grands moments de doutes.

« J’ai pensé à beaucoup de choses, de mauvaises choses. Je pensais que c’était fini. Je me sentais si mal que Paulinho et Coutinho m’encourageaient en permanence. Ils me disaient : « calme-toi. Tout ira bien. » D’un côté, ça peut te motiver, mais d’un autre côté, ça te démotive. Parce que tu veux toujours jouer et que tu veux être là. Je comprends qu’il y a des joueurs spectaculaires, mais bon, peut-être que je voulais aussi avoir une minute. Mais ça n’a pas eu lieu, et les quelques minutes que j’ai eues, elles n’étaient pas bonnes. Parfois, je sentais que tout s’effondrait. J’avais le sentiment que rien ne sortait. Je ne parvenais même pas à faire une passe à l’entraînement. »