Yeumbeul: Un boulanger surpris avec une brebis dans un bâtiment

Le quartier Diogoye Sène de Yeumbeul Bène Baraque est secoué par une affaire de zoophilie. Le scandale sexuel remonte à la matinée du dimanche dernier vers les coups de midi, lorsque le boulanger C Diagne sillonne la localité et repère une brebis en divagation dans les rues de la cité. Il s’approche de la bête domestique, tourne autour de l’animal et donne des coups d’œil furtifs autour de lui pour guetter l’apparition éventuelle de quelqu’un dans les parages.

Il appâte la brebis avec un morceau de pain et l’entraîne dans un bâtiment abandonné. Il a été découvert par des enfants qui ont jeté un coup d’œil à l’intérieur et tombent sur le gus avec l’animal. Le zoophile avoue son acte, dit en être à son énième coup et accuse les esprits maléfiques. Il sera déféré ce mercredi pour flagrant délit de vol de brebis, renseigne le journal Les Echos.