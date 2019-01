Yeumbeul : Un élève tué par son camarade de classe

Tragédie à la Commune de Yeumbeul Nord. Un élève âgé de 17 ans répondant au nom de C. Diop, a été mortellement poignardé par son camarade de classe, A. Samb. Ce, pour une banale histoire de foot.

C’était pendant la récréation qu’ils ont décidé de solder leurs comptes dans le sang. C’est ainsi que Cheikhouna Diop, alias Bamba, 17 ans, a été poignardé mortellement, dans la région du cœur, par son camarade de classe Ass Samb, 16 ans.

Mais, il faut remonter à la semaine dernière, raconte Les Échos, pour comprendre ce qui s’est passé hier. Ce fut lors d’un match de football. Suite à un tacle déplacé, Ass blesse Cheikhouna qui accuse le coup, pousse des cris, se tortille et se relève. Une vive dispute éclate entre eux. S’ensuivit alors une vive bagarre.

Mais, Cheikhouna rumine encore sa colère. Et, en allant hier à l’école, il enfouit dans ses bagages une cravache qu’il ne tarda pas à sortir pour chicoter Ass. Pis, il brandit un couteau de 15 cm pour lui faire la fête. Esquivant le coup, Ass réussit à saisir l’arme blanche et atteint Cheikhouna qui hurle de douleur, saigne abondamment, titube et s’écroule.

La victime a rendu l’âme durant son évacuation, à l’hôpital. La police a interpellé son bourreau. Une enquête a été ouverte.