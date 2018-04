Yeumbeul : Les mamans des enfants retrouvés le sexe coupé racontent

Touty Bodian et Hariétou Diaby, mamans des deux enfants retrouvés avec le sexe mutilé, sont sous le choc. « Nos enfants ont été enlevés devant la maison. Ils ont été bâillonnés, battus à coups de machette », dit l’une. « Je n’étais pas là au moment des faits. C’est le lendemain que je suis allée à l’hôpital et que j’ai pu voir mon enfant. On lui avait complètement coupé le sexe », confie l’autre.

Ces lavandières sollicitent « le soutien de l’État » car « nous n’avons pas de moyens et nos époux non plus », lancent-elles. K. Ciss, trois ans, a perdu le prépuce et A. Sané, quatre ans, a eu le pénis complètement sectionné. Ils sont actuellement pris en charge à l’hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy). Le drame a eu lieu ce jeudi 19 avril 2018. À Afia de Bolé Mbaye sis à Yeumbeul Sud, le Chef de quartier demande la destruction des bâtiments abandonnés. « On avait une fois tenté de violer une fille dans ces bâtiments. Heureusement, nous avons pu arrêter le malfaiteur et remis à la police », déclare-t-il.