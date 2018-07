Yeumbeul sud : Une conseillère économique, sociale et environnementale maraboutée

Des gris-gris sous la chaise du chauffeur, des œufs cassés, un sachet en plastique remplis d’oiseaux morts, de l’herbe sèche, des épingles et de la cola, tout cet arsenal mystique qui a été découvert dans le véhicule d’une conseillère économique sociale et environnementale (Cese).

Cette découverte mystique fait les choux gras de la banlieue, mais la victime laisse cette affaire entre les mains de Dieu. Elle n’envisage pas de porter plainte contre x, ni de faire autre chose que de tenir un point de presse pour dénoncer la situation, en présence de beaucoup de témoins. Pour elle, « rien ne sert de détruire la vie de son prochain en tant que musulman. L’homme ne peut pas échapper à son destin ». Puisse qu’il s’agit d’elle la victime, Madame Dabel Bâ lance un appel à ses pairs politiciens de revenir sur terre, quelles que soient leurs appartenances ou leur parti. Selon elle, « seul un bon travail paye. Personne ne peut l’empêcher de travailler pour la réélection de Macky Sall à la tête du Sénégal pour un second mandat. Ce n’est pas la première fois qu’elle est victime de pratiques mystiques du genre. Et pourtant, elle a toujours aidé les habitants de la localité où elle milite selon ses moyens du bord. L’auteur des actes de maraboutage à son encontre reste jusqu’à ce jour aujourd’hui inconnu. L’arsenal mystique trouvé dans la voiture de madame Dabel Bâ a été incinéré devant les journalistes, près des bassins de rétention. Des questions restent sans réponses par rapport à cette affaire qui vient de se produire dans la commune de Yeumbeul-Sud. Qui est l’auteur des faits ? Quelles sont les motivations de la personne qui a déposé des gris-gris dans la voiture d’une conseillère économique sociale et environnementale, qui est en même temps, responsable de l’apr dans la banlieue ? L’auteur des faits, a-t-il été envoyé par quelqu’un ou pas ? Et si oui, qui est le commanditaire ? En tout cas, la victime est saine et sauve et, dira-t-elle, personne ne l’empêchera de vivre et de mener ses activités, à part Dieu.

Quoi qu’il en soit, cela témoigne de la sauvagerie de l’homme qui ne souhaite pas en une seconde voir ni entendre la réussite de son prochain dans ce bas monde.

Sada Mbodj