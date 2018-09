You parraine Macky…

Le ministre-conseiller, de retour d’une tournée internationale, a sonné la mobilisation au sein de son mouvement, Fekke maci Boolé, pour recueillir les signatures nécessaires pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle du 24 février 2019. « Il est demandé aux responsables des différentes localités du Sénégal et de la Diaspora de se rendre massivement auprès des collecteurs de la coalition pour parrainer la candidature du Président Macky Sall, a demandé Youssou Ndour et Cie dans un communiqué sanctionnant une réunion du directoire du mouvement tenue ce mardi. (…) Cette mobilisation devra être maintenue tout au long du processus du dépôt des candidatures jusqu’à la victoire finale de notre candidat au premier tour. » Fekke maci bolé « réitère son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar et ses prières pour un climat politique apaisé et un bon déroulement du processus électoral ».