Youssou Ndour sur la présidentielle de 2019 ‘’Bientôt on saura qui est qui”

La bataille de la présidentielle de 2019 est déjà lancée. Mais pour Youssou Ndour, il y a beaucoup de bavardages. ‘’Bientôt on saura qui et qui’’, a-t-il prédit.

La grande Nuit du Nord a vécu ce week-end dans la commune de Ndioum. L’évènement politico-culturel, co-organisé par Cheikh Oumar Anne et le député Farba Ngom, a tenu toutes ses promesses. La commune de Ndioum a vibré. Le point d’orgue des festivités a été la grande nuit du nord avec le concert animé par Youssou Ndour et le Super étoile. Cheikh Oumar Anne et Farba Ngom ont tenu des discours très politiques. Les deux responsables apéristes ont prédit la réélection du président Macky Sall dès le premier tour en 2019. Pour le directeur du coud qui, pour l’occasion, a fait une véritable démonstration de force, avec une mobilisation exceptionnelle, la présidentielle ne sera qu’une simple formalité pour Macky Sall. À l’en croire, ce dernier n’a pas d’adversaire à sa mesure. Quant à Farba Ngom, qui a fait le déplacement à Ndioum avec 3000 militants de l’Apr de Matam, il a déclaré : « les gens ne font que bavarder, mais Macky Sall va gagner la présidentielle dès le premier tour. Il n’y a pas photo entre Macky Sall et ses adversaires ». Pour sa part, Youssou Ndour a indiqué : « Il y a beaucoup de bavardages, mais bientôt on saura qui et qui ».

Khady Thiam Coly