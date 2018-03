Youssouf Sabaly pas content «Je juge ma saison de moyenne, j’ai un manque de régularité»

Le défenseur des Grondins, Youssouf Sabaly, n’est pas satisfait vis-à-vis de ses performances depuis son arrivée définitive au club. Il l’a fait savoir sur les ondes de GoldFm. « On ne sait pas forcément ce qu’il va se passer quand on s’engage dans un nouveau challenge. Après, le challenge était très intéressant et malheureusement, les objectifs n’ont pas été acquis. Mais je suis toujours ici, je suis toujours aussi content d’être aux Girondins, et peu importe les circonstances, je suis toujours aussi heureux. Si j’ai douté pendant la mauvaise période ? Non pas de doute. C’était une mauvaise passe. Et c’est dans ces moments-là qu’on voit le caractère d’une équipe. Malgré notre remise en question, on a su faire preuve de caractère (…) Je juge ma saison de moyenne. Je sais que je peux faire mieux. Je continue de bosser aux entrainements pour monter en puissance progressivement. Non, il n’y a pas forcément d’explications. Le travail est le même, j’essaye d’avoir le meilleur rendement possible. Les matches sont parfois différents, donc j’ai un manque de régularité cette saison. J’essaye de progresser dans de domaine ». Prêté une saison par le Psg, l’international sénégalais est définitivement transféré à Bordeaux en juillet 2017 pour un contrat de quatre ans. Présentement, il est à 26 matches pour trois passes décisives.

Galsenfoot