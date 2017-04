Youtube TV désormais disponible aux Etats-Unis

Le service de streaming en ligne de Youtube a été lancé à New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et Philadelphie.

Proposé à 35 dollars par mois, l’abonnement permet à six utilisateurs différents de regarder en direct, ou en replay, plus de 50 chaînes depuis un pc, un smartphone ou une tablette. Au programme, ABC, NBC, CBS, Fox ou encore ESPN. AMC, BBC America, IFC et Sundance TV devraient prochainement venir enrichir l’offre.

Youtube TV permet également d’enregistrer des émissions pour les visionner plus tard?

Le service qui a pour objectif de concurrencer les bouquets du câble proposés par Dish ou AT&T devrait prochainement être étendu à d’autres villes puis arriver dans de nouveaux pays.