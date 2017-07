ZAHRA IYANE THIAM SUR LA VIOLENCE DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE « Il ne s’agit pas d’avoir des biceps pour construire notre pays »

La violence dans la sphère politique est une chose réelle, surtout en cette période de campagne électorale. Ainsi, Zahra Iyane Thiam a-t-elle demandé aux acteurs politiques d’être fair-play. Le ministre conseiller était la marraine de la 9e édition de la cérémonie de récompenses des lauréats organisée par l’IEF (inspection de l’éducation et de la formation) de Grand-Dakar.

La campagne électorale a démarré, avant-hier, par des heurts à Grand-Dakar, entre des membres de la coalition Manko Taxawu Sénégaal, conduite par le Maire de Dakar (en prison) et la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces violences se sont soldées par plusieurs blessés, dont une fille en état critique. Des casses de véhicules ont été également notées. Interrogée sur cette affaire, hier, Zahra Iyane Thiam, ministre conseiller, également membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, a appelé les acteurs politiques au fair-play. « Nous parlons de l’arrondissement de Grand-Dakar où nous avons vu ce qui s’est passé, avant-hier, que nous déplorons parce qu’il faut être fair-play dans la vie. Ce que nous demandons à chaque citoyen de ce pays, c’est que pour participer à la construction effective de notre pays, il ne s’agit pas d’avoir des biceps. Il s’agit d’avoir des neurones. Il ne s’agit pas aussi d’avoir comme outil des coupe-coupe. Il s’agit d’avoir un programme », a-t-elle dit. Zahra Iyane Thiam était la marraine de la 9e édition de la journée des lauréats organisée par l’inspection de l’éducation et de la formation de Grand-Dakar.

« Les acteurs politiques doivent être aux côtés des populations »

S’exprimant à cette occasion, elle rappelle que la violence a toujours existé dans la sphère politique. « Nous avons même eu beaucoup de morts lors de renouvellement d’instances ou d’élections, et aujourd’hui, très certainement moins. Les populations pensent que nous sommes là uniquement pour nos intérêts propres. Aujourd’hui, si nous voulons nous réconcilier avec la population, nous devons donner une meilleure image. Une image qui puisse rassurer et cette image est traduite par l’utilisation de notre intelligence à solutionner les difficultés des populations sénégalaises », a indiqué Zahra Iyane Thiam. Selon elle, les acteurs politiques doivent être aux côtés des populations et être à leur service. Revenant sur la cérémonie de récompense des lauréats, elle a soutenu que l’éducation est un secteur clé pour son excellence Monsieur le Président de la République. C’est la raison pour laquelle il y a consenti d’énormes investissements. « Nous sommes confiants parce que le Sénégal arrive à s’autofinancer en termes d’investissement. Il y a l’université Amadou Makhtar Mbow, l’université du Sine Saloum qui sont financées chacune à hauteur de plus de 50 milliards par nos ressources propres. Je ne parle pas des infrastructures et des équipements scolaires », s’est-elle réjouie.

