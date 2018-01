Ziara de la famille Omarienne- Zéro folklore à l’accueil de Macky

Contrairement à l’année dernière où les responsables politiques et leurs militants se sont crêpés le chignon, cette année, aucune mobilisation n’a été autorisée pour accueillir le président Macky Sall, par le khalife de la famille omarienne Thierno Bachirou Tall, du fait de la disparition de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Toute forme de manifestation a été interdite et la fatwa a été respectée par les politiciens qui n’ont pas mobilisé, lors de l’arrivée du chef de l’Etat pour les besoins de la 54e édition de la Ziarra annuelle de la famille Omarienne de Louga. Les responsables politiques de l’Apr section Louga ont scrupuleusement respecté la consigne. Puisqu’aucune manifestation n’a été organisée pour accueillir le président. Les deux responsables à savoir Moustapha Diop et Mamour Diallo qui se regardaient en chiens de faïence, pendant cette édition ont renoncé à leurs rivalités. La cérémonie officielle a été rehaussée par la présence des ministres de l’Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, des Transports Terrestres, Abdoulaye Daouda Diallo, de l’Elevage et des Ressources animales, Aminata Mbengue Ndiaye, le ministre maire Moustapha Diop. Pour l’occasion, les responsables politiques l’unité a été retrouvée entre les responsables Apéristes, au grand bonheur de la famille Omarienne.