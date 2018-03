Ziarra annuelle de Tordione (Linguere) Le marabout prédit une victoire de Macky au 1er tour

Tordione, une localité de la commune de Barkédji (Linguère), é regroupé des milliers de pèlerins venus de partout pour célébrer la 21ème édition de la ziarra annuelle. Une occasion saisie par le marabout Djiby Demba Sow de prédire la large victoire de Macky Sall. Selon le Marabout, le Président Sall sera réélu en 2019, dès le premier tour. «Nous sommes très satisfaits de son bilan, je suis persuadé que les Sénégalais voteront en masse pour lui car il n’y a pas une opposition significative dans la zone», constate-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Même si l’eau constituait un problème, aujourd’hui Tordione ne souffre plus de cela..’’ Cependant, la contrée est victime de son enclavement, d’où le besoin, à en croire le marabout, d’une piste de production qui la relie à la route nationale distante de 7 km, d’une case de santé fonctionnelle, de l’électricité et la réouverture de l’école élémentaire du village fermée depuis 2013 à cause du manque d’enseignant. Le secrétaire général de l’APROSI, Bohoum Sow, qui conduisait la délégation officielle, a réaffirmé la volonté du gouvernement d’améliorer les conditions de vie des populations. Il a par ailleurs pris l’engagement de transmettre toutes les doléances aux autorités compétentes. M. Sow a également déploré les propos « acerbes » de certains membres de l’opposition à l’encontre du Ministre de l’Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, suite à sa récente sortie dans l’émission télévisée ‘’Carte Sur Table de la 2STV.’’

Samba Khary NDIAYE