ZIARRA ANNUELLE THIERNO MOUNTAGA DAHA TALL- Macky Sall attendu vendredi prochain

Vendredi et samedi, la capitale du Ndiambour va vibrer au rythme de la célébration de la 53ème édition de la ziarra annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall.

Les préparatifs allant bon train, Louga est fin prête pour accueillir les différents pèlerins. Comme à son habitude, le président de la République, Macky Sall, fera le déplacement vendredi à Louga pour participer à la Ziarra. Thierno Bachir Tall, khalife général de la famille Omarienne, a invité les populations lougatoises à lui réserver un accueil chaleureux. En prélude à cet événement qui draine des milliers de talibés venus d’un peu partout à travers le monde et spécialement, de la sous-région, le comité d’organisation a initié, hier, une journée d’assainissement de la maison du khalife, de ses dépendances et du stade Djibril Diouf (ex wattel), retenu pour abriter la cérémonie officielle. Pelles, camions, brouettes, bref, tout ce qui pouvait servir à débarrasser la maison du khalife des tas d’immondices, était au rendez-vous. « Tout est fin prêt’’, assure Chérif Ly, membre du comité d’organisation. Qui, par la même occasion, invite les habitants de Marbath, quartier dans lequel se trouve le domicile de Thierno Bachir Tall, à céder leurs maisons et chambres pour permettre aux hôtes d’être dans de bonnes conditions.

Deux temps forts vont marquer la cérémonie. Le vendredi, premier jour de la Ziarra, verra la célébration de la nuit dédiée au Sceau des prophètes, Mouhammad (Psl). La deuxième journée, samedi, verra la tenue de la cérémonie officielle présidée par le Ministre de l’Intérieur, Daouda Abdoulaye Diallo. Elle se tiendra à 16 heures au stade Djibril Diouf de Louga.

Pour rappel, Thierno Mountaga Daha Tall dont la mémoire sera célébrée pendant ces deux jours, a quitté ce bas-monde en 1958. Enterré au cimetière des Abattoirs de Dakar, sur la Corniche, il a été exhumé 28 ans plus tard pour être enterré dans son domicile, dans la capitale du Ndiambour.

Sidy THIAM