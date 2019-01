Ziarra Thierno Mountaga Daha tall : Aly Ngouille Ndiaye sollicite des prières

Le Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui représentait le Chef de l’Etat, a présidé, ce samedi, la cérémonie protocolaire de la 55ème édition de la Ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall.

Dans un stade Djibril Diouf plein à craquer, le Ministre de l’Intérieur, après de longues salutations et congratulations adressées au Khalife, à ses disciples et à l’ensemble de la famille Omarienne, a plutôt axé son discours sur la vie et l’œuvre de Thierno Mountaga Daha Tall, père de l’actuel Khalife. Aly Ngouille Ndiaye a ainsi réussi à dévoiler un secret que beaucoup ignoraient encore sur Thierno Mountaga Daha Tall. Pour lui, il n’existe nulle part ailleurs un événement aussi important que cette Ziarra. « C’est le jour où Dieu, notre créateur, a transmis, de par sa grâce et sa bénédiction, de la lumière dans le monde, mais aussi les bienfaits qui harmonisent aujourd’hui la vie de sur terre. Il est également un jour de pardon où le Tout-Puissant exhausse toutes les prières et efficace tous les péchés commis. Depuis que vous êtes à la tête de la famille Omarienne, nous avons vu tous les changements opérés dans le pays, dans la religion, car vous êtes un homme ouvert et modeste. Je suis très ému et je sollicite vos prières. Je sais que quand elles seront entendues, tous les projets se réaliseront pour le bien et l’émergence du pays », a déclaré le Ministre de l’Intérieur, précisant parler « au nom du Président de la République et de tout le peuple sénégalais. Il a remercié le Khalife pour les prières qu’il a formulées au Gouvernement et a souhaité à son tour longue vie à Thierno Mouhamadou Bachir Tall. Des milliers de fidèles répartis sur l’ensemble des pays du monde n’ont cessé de converger vers la capitale du Ndiambour. Le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a fait le déplacement sur Louga pour les besoins de la Ziarra.

SIDY THIAM