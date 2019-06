Zidane préfère Sadio à Salah !

Alors que le Real Madrid serait à nouveau intéressé par Mohamed Salah, Zinédine Zidane, lui, montrerait une préférence pour Sadio Mané.

Le dossier Mohamed Salah s’avérerait finalement très compliqué pour le Real Madrid. Vainqueur de la Ligue des Champions, le joueur de Liverpool serait de nouveau observé avec beaucoup d’attention du côté de la capitale. Mais cette arrivée ne plairait pas au vestiaire. Selon Sport.es, plusieurs joueurs dont Sergio Ramos s’opposeraient à la venue de l’Égyptien. De plus, Zinédine Zidane ne serait pas favorable à son recrutement. En revanche, un de ses partenaires lui aurait tapé dans l’œil. Mohamed Salah ne correspondrait pas aux plans de Zinédine Zidane. D’après le média espagnol Sport.es, parmi les nouveaux champions d’Europe, seul Sadio Mané intéresserait l’entraîneur des Merengue. Le Sénégalais de 27 ans fait le bonheur de Liverpool depuis trois saisons et séduirait grandement le Français, plus que son partenaire d’attaque. La piste Mohamed Salah serait donc une fois de plus refroidie.

Le10sport