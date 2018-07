Ziguinchor après la pluie : Poubelles et ordures ménagères envahissent les rues

Des pluies fortes s’abattent depuis quelques jours à Ziguinchor. Poubelles et ordures ménagères ont fini ainsi d’occuper le quotidien des populations. Elles ont envahi les rues et ruelles du centre ville et celles des quartiers périphériques.

Les canalisations en curage sont parfois même relayées par les ordures tirées des caniveaux et les eaux stagnantes pour provoquer le malaise et le mal vivre chez les populations.

Le constat que l’on fait après ces fortes pluies en parcourant les artères de la ville, c’est une ville très sale à laquelle on fait face. Et pour en avoir le cœur net, il faut faire un tour dans les quartiers résidentiels de Goumel, HLM Néma, HLM Boudody, Escale, Boucotte, l’avenue Djignabo, le marché de Tiléne, la rue Insa Ndiaye et le marché Saint-Maures-Des-Fossés qui mène à l’aéroport et où habitants, riverains et commerçants cohabitent terriblement avec l’insalubrité, des poubelles qui dégagent pendant toute la journée des odeurs nauséabondes et des grenouilles, sous le couvert des eaux nauséabondes des pluies, qui chantent toute la famille.

Dans ces quartiers précités, après la pluie, poubelles et ordures ménagères s’entassent en monticules et envahissent rues et ruelles des ces cités.Une situation qui s’accentue et qui commence à perdurer. Avec ces pluies, «aucun de nos quartiers n’échappent à l’avancée ahurissante des déchets.

La gestion des ordures ménagères est devenue si problématique que les autorités municipales ne peuvent même pas trouver une solution», se plaint la dame Mariétou Badji. Sur les deux avenues qui conduisent au marché Saint-Maures-Des-Fossés et le rond-point Amadou Belal Ly, les tas d’immondices, après les pluies, s’accumulent sur les trottoirs en formant un dépotoir repoussant. Le ciel après avoir fermé ses vannes, naquit une forte chaleur qui, à en croire ce cadre de l’administration sanitaire qui a requis l’anonymat, «contribue dangereusement à la putréfaction des déchets et à la prolifération des micro-organismes nocifs à la santé, comme les virus, les microbes, les bactéries et autres germes qui envahissent les lieux», soutient-il.

Chiens et chats errants se mettent de la partie dans ce décor chaotique en fouinant dans les amoncellements d’ordures, et en les dispersant partout. Aujourd’hui, à Ziguinchor, avec la saison des pluies, à l’extérieur de chaque concession familiale, un dépotoir est créé, fait d’immondices putrides et fétides. «La situation frôle la catastrophe sanitaire mais ni les autorités municipales et administratives ne bougent le petit doigt. La mairie est même incapable de mobiliser plus d’équipes d’éboueurs et d’engins pour enlever ces détritus», se désole le jeune étudiant en Master à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, Moustapha Badji.

Impuissants et asphyxiés par ces poubelles et ordures après ces fortes pluies, il n’est plus possible pour les populations d’ouvrir leurs fenêtres et leurs portes, car les bestioles comme les mouches et les odeurs nauséabondes envahissent leurs appartements.