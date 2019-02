Ziguinchor: Deux Sénégalais et un Bissau-Guinéen arrêtés Trafic de drogue

Deux Sénégalais et un Bissau-Guinéen ont été arrêtés, à Ziguinchor, pour trafic de drogue. Tout est parti, informe L’Observateur, d’une dénonciation anonyme faisant étant d’un vaste trafic de drogue dure entre Ziguinchor et la zone touristique de Cap-Skirring. Boubacar Camara 35 ans, Salomon Diatta 34 ans et Agostino Mendes, cerveau de la bande, ont été interpellés par la police en possession de 8 boulets de cocaïne, pesant 25 grammes, d’une valeur de 875.000 Fcfa. Les mis en cause sont déférés, lundi dernier, au parquet de Ziguinchor.