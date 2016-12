ZIGUINCHOR : HORTENSE DIÉDHIOU VA OFFRIR 510 MATELAS AUX PRISONS DE BIGNONA, D’OUSSOUYE ET DE ZIGUINCHOR

La judokate sénégalaise Hortense Diédhiou va offrir 510 matelas aux maisons d’arrêt et de correction (MAC) des départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor dans le cadre des ‘’72 heures de la Casamance’’, qu’elle organise à partir de vendredi.

‘’C’est un total de 510 matelas que nous allons donner aux prisons des trois départements de la région de Ziguinchor pour venir en aide à nos compatriotes qui y sont détenus’’, a-t-elle expliqué dans un entretien avec l’APS.

Quatre fois championne d’Afrique, la native de Ziguinchor, qui a participé à quatre jeux olympiques, est l’initiatrice des ‘’72 heures de la Casamance’’, en collaboration avec l’Association Kassafor Sembé (L’Union fait la force en Diola). La manifestation est prévue du 23 au 25 décembre prochain dans la région de Ziguinchor.

‘’Nous allons remettre ces matelas aux différentes prisons de la zone, en plus de seaux, de cartons de savons et de détergents et tant d’autres produits aux prisonniers pour leur permettre de vivre dans la dignité et dans le respect’’, a poursuivi la sportive sénégalaise.

Elle explique son geste par ‘’ce nécessaire accompagnement’’ dont doit faire montre tout un chacun pour aider les prisonniers à vivre dignement et réussir une réintégration dans la société.

‘’La prison, c’est la maison de tout le monde parce que tout le monde peut y aller. Il ne faut pas que l’on jette un certain regard sur les prisonniers parce qu’ils font partie de nous tous’’, a fait observer la quadruple championne d’Afrique de judo.

Hortense Diédhiou, membre fondateur de l’Association Kassafor Sembé, a étendu ses actions à une autre partie de la Casamance naturelle en offrant du matériel médical à l’hôpital régional de Sédhiou, ainsi que 50 matelas et des denrées alimentaires à un volontaire s’occupant des malades mentaux dans la zone.

Prévues du 23 au 25 décembre, la dixième édition des ‘’72 heures de la jeunesse de la Casamance’’ permettront à Hortense Diédhiou et à ses partenaires de dérouler plusieurs activités. Au programme figurent des conférences publiques sur ‘’Le sport et les études’’ et des actions dans les domaines de l’éducation, de la santé, du sport et du social.