Ziguinchor : Inocence Ntap Ndiaye enrôle plus de 4000 élèves dans la Cmu

Au cours d’une cérémonie de lancement de la CMU, samedi, au profit des élèves à l’école François Ntap du quartier de Tilène à Ziguinchor, l’ancienne ministre a déclaré avoir pris en charge un total de 4013 élèves issus des écoles primaires de son quartier dans le cadre de la couverture maladie universelle.

‘’Il s’agit d’un acte de solidarité à l‘endroit des populations du quartier de Tilène qui demeure mon point de chute. Nous voulons à travers ce geste matérialiser la vision de la politique sociale du président Macky Sall’’, a notamment dit Mme Ndiaye.

Devant plusieurs parents d’élèves, des autorités académiques et structures de protection d’enfance, la présidente du Haut conseil du dialogue social a insisté sur l’importance ‘’de mettre les élèves dans des conditions excellentes de travail en leur offrant une gratuité des soins’’.

‘’Cela vise à alléger les parents dans la prise en charge sanitaire des enfants. Ce geste répond aussi à un besoin d’équité dans la politique sociale. Nous allons continuer à prendre ces genres d’engagement pour venir en aide aux populations’’, a poursuivi l’ancienne ministre de la Décentralisation.

Pour le secrétaire général de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle Mamadou Racine Senghor, l’initiative prise par la présidente du Haut conseil du dialogue social ‘’peut contribuer à faire avancer de façon significative la politique de la CMU-élève qui est en train de faire des pas au Sénégal’’.

De son côté l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor Babacar Diack a jugé le niveau d’enrôlement ’’très faible dans le département de Ziguinchor où seulement 1023 élèves sont pris en compte sur une population scolaire de plus de 60 000 écoliers’’.

’’Il faut plus d’initiatives pour augmenter le taux d’enrôlement dans la CMU en milieu scolaire. Ce taux est très faible à Ziguinchor. Nous invitons les bonnes volontés et les autorités sanitaires à faire plus pour prendre en charge le maximum d’élèves dans la CMU’’, a plaidé Babacar Diack.