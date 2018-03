Ziguinchor : un policier gifle un Jakartaman- La preuve qu’Amnesty a raison !

24 heures après la publication du rapport d’Amnesty International épinglant le Sénégal sur les bavures policières, un policier a sévèrement giflé un jeune homme à la gare routière de Ziguinchor.

Rebelote. La police se retrouve à nouveau sous les rampes de l’actualité, sans avoir le beau rôle. Un policier qui gifle un Jakartaman en public, c’est l’image choquante à laquelle l’opinion a eu droit dans la journée du 23 février, aux environs de 18h30 devant la gare routière de Ziguinchor. Le pauvre garçon qui pourtant s’adressait à un ASP, a été embarqué de force avant d’être libéré sur injonction des autorités policières. N’eût été la vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le motocycliste allait croupir en prison. Un dérapage qui a fini de faire le tour des réseaux sociaux, obligeant le ministère de l’Intérieur de sortir de sa réserve.

‘’La police suspend ‘son ‘’gifleur‘’

Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, après avoir été informé de cet incident, l’a vivement déploré et regretté. Toutefois, à en croire les services d’Aly Ngouille Ndiaye, “l’autorité de police a immédiatement après fait relever l’agent concerné pour purger une sanction disciplinaire, en attendant d’autres mesures qui seront prises à son encontre”.

Le Forum du Justiciable monte au créneau

Selon le Forum du Justiciable, la vidéo montrant un policier giflant sévèrement un jeune homme à la gare routière de Ziguinchor atteste les proportions inquiétantes que prennent les bavures policières dans notre pays. Un acte que le Forum du Justiciable dénonce et qualifie d’une atteinte grave à la dignité humaine. A cet effet, il demande au Directeur général de la police nationale de rappeler à l’ordre les policiers souvent ‘’auteurs de ces actes peu honorables qui ternissent l’image de notre police nationale’’. Babacar Ba et Cie exigent de la Police de prendre des mesures sévères face aux bavures policières qui prennent des proportions inquiétantes dans notre pays. Ils rappellent aux autorités qu’autant les citoyens doivent traiter les policiers avec respect, autant les policiers aussi doivent traiter les citoyens avec respect et avec dignité.

Georges Emmanuel NDIAYE