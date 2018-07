Ziguinchor: Saisie de 11 millions de marchandises

L’Inspecteur d’Etat Oumar Diallo, Directeur général de la douane a effectué, il y a quelques jours seulement, une visite de plus de trois jours dans la capitale sud du pays. Le patron de la douane sénégalaise avait mis à profit son séjour pour évaluer l’opération spéciale élargie à la lutte contre la fraude et les trafics illicites menée par ses hommes en parfaite collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité de la région.

«Il faut préciser d’emblée que cette opération menée par les unités de la Subdivision des Douanes de Ziguinchor, en parfaite collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité que sont la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, l’armée de terre et le groupement de surveillance fluviomaritime et ce conformément au plan d’actions de la Subdivision pour cette année 2018, a été étendue à la lutte contre la fraude de façon générale et les trafics illicites de tous genres dans la région de Ziguinchor.

Cette opération mixte qui s’est déroulée du mercredi 6 au mardi 12 juin 2018, rentre dans le cadre global de l‘amélioration de la prise en charge effective des marchandises importées de la Gambie et leur dédouanement dans les meilleurs conditions afin de lutter contre les introductions frauduleuses desdites marchandises », a indiqué le Lieutenant Colonel Babacar Ndour Diop chef de la subdivision régionale des douanes de Ziguinchor.

Au cours de cette opération spéciale initialement prévue pour lutter contre la fraude sur les cigarettes contrefaites et la farine de blé, des résultats non négligeables ont été enregistrés. «Ils portent sur des actes de contrebande se rapportant entres autres: des cigarettes (210 grosses de 20 paquets de cigarettes, du papier à cigarettes RIZLA(30 paquets), 83 sacs de sucre de 50 kilogrammes, 112 bidons de 20 litres ; 08 cartons de 4×5 litres et 11 cartons de 1×12 litres d’huile végétale raffinée, 28 sacs de 50 kg de farine de blé, 07 cartons de 200 boites de 25g thé, 17 sacs de 50 kg de riz, 17 cartons de 100 boites d’allumettes, 18 sacs de 25kg de lait en poudre, 13 cartons de 48 boites et 64 pots de 1kg de lait concentré, 06 cartons de 12 sachets de 1kg de spaghetti, 14 cartons de 24 paquets de 12 de batteries KK, 14 cartons de 24 paquets de 12, 16 cartons de 02 seaux de 05 litres de mayonnaise, 09 sacs de 50kg de diverses marchandises (bonbons, thé, lait, couscous…, du bois (32 planches veine, 36 planches Mélina, 69 rôniers et 26 portes).

Par ailleurs de la marchandise impropre à la consommation humaine a été saisie. Elle est constituée de : 40 sachets de lait en poudre GLORIA ayant dépassé la date de péremption, 04 cartons de bonbons GINA et 05 sacs de lait en poudre de 25kg et 6 Kg de chanvre indien. La valeur de toutes ces marchandises frauduleuses est estimée à 11. 273. 400 FCFA», a ajouté le Lt Colonel Babacar Ndour Diop. Satisfait du travail de ses hommes, «nous allons informatiser le bureau de douane de Ziguinchor.

Mieux, nous allons faire tout pour que nos bureaux retrouvent leur compétence afin qu’ils puissent faire des dédouanements. Les bureaux frontaliers seront renforcés et équipés. En compagnie des industriels, des commerçants et des opérateurs économiques, la Chambre de commerce et d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor, nous allons protéger l’économie de la région», a assuré le Directeur général de la douane sénégalaise, Oumar Diallo.

Khalifa Ababacar Gueye (Correspondant)