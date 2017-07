Ziguinchor Souleymane Jules Diop titille Baldé

Après avoir fait le tour des communes de Dakar pour appeler à voter Bby, en compagnie de son ami et collègue Mame Mbaye Niang, Souleymane Jules Diop a pris la direction du Sud.

Ayant aménagé son QG à Ziguinchor, le Secrétaire d’Etat en charge du Pudc s’est tapé, hier, une promenade dans les rues de la capitale du Sud par le biais d’une caravane. Souleymane Jules Diop, dopé par la foule qui l’accompagnait, est descendu de son véhicule pour suivre la caravane à pied. Chemin faisant, le ministre a rendu une visite au ministre-conseiller Benoît Sambou. Et pour davantage sonner l’unité, Souleymane Jules Diop a voulu se rendre chez l’Administrateur du Fongip, Doudou Kâ qui, malheureusement, était absent. Toutes choses qui font que l’ancien Conseiller en Communication du Président Macky Sall et ses partisans ont poursuivi leur caravane. Mais, à l’entrée de Ziguinchor, les camarades du patron de l’Ucs, Abdoulaye Baldé, qui attendaient leur mentor ont voulu les bloquer. Ce à quoi ils ne sont pas parvenus d’autant que Souleymane et sa foule ont forcé le passage sans faire de dégâts.

Abdourahmane Diallo