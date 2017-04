ZIGUINCHOR Vers une disparition totale de l’AFP

L’Alliance des forces de progrès (AFP), de Moustapha Niasse, risque de disparaitre à Ziguinchor. C’est Ousmane Ndiadé, responsable à la vie politiquedudit parti, qui nous a donné l’information. Il a décrié la manière dont le parti de Moustapha Niasse est en train de disparait dans la capitale du Sud à cause son responsable régional, Alphonse Bouer.

«Tous les ministres, députés, directeurs généraux, Pca (akkniouamndombo tank nieup) de la région s’activent à la massification et à la consolidation des acquis de leur formation politique, au moment où le nôtre joue des coudes et veut le plus que possible passer inaperçu. Tous ceux qui sont cités en haut, parrainent des finales de zone, des groupements féminins, cherchent des financements, animent des causeries, tiennent des points de presse, rien de tout cela pour notre responsable », déplore M. Ndiadé, qui ajoute que la léthargiefragilise de plus en plus le parti des progressistes. « On ne demandera pas à Monsieur Bouerd’organiser un meeting, c’est évident qu’il en est incapable, lui et ses mousquetaires. Ils ont fait entrer l’Afp dans la clandestinité ! Ça fait belle lurette qu’on n’a pas entendu un militant de l’Afp dans une des émissions politiques des radios locales. Un petit défi serait pour lui déplacer le Kilimandjaro : Tenir une réunion de 30 personnes et demander à ceux qui l’entourent que chacun d’entre eux viennent avec une seule personne. »Ousmane Ndiadédemande à Moustapha Niasse de prendre ses responsabilités, sinon son parti va disparaitre.« La force de ce groupe, ce sont les mensonges éhontés et les intrigues de bas étages ! Ils sont très fortsdans les commérages et les discussions de borne fontaine ! Il parait qu’il y a ceux qui font fuir les militants ? Ridicules ? Peut-être ceux qui n’ont pas la conscience tranquille pour avoir manqué de brouter dans les prairies bleues.Ils n’ont pas vu, les pauvres, le marron arrivé », a-t-il averti. Pour lui la stratégie du représentant régional de l’AFP est de s’agiter à Dakar, faire tout pour faire partie des délégations du bureau politique, chercher l’appui de quelques cadres et parfois, pourquoi pas, quelques litres de jus ! »

Ibrahima Khalil DIEME