Zinédine Zidane annonce son départ du Real Madrid

LIGA – C’est un coup de tonnerre que personne n’a vu venir. À l’occasion d’une conférence de presse inopinée organisée par Zinédine Zidane, le technicien français a annoncé son départ du Real Madrid. Premier entraîneur à remporter la C1 trois années de suite, Zidane quitte le club au sommet après avoir remporté neuf trophées en l’espace de deux ans et demi de mandat.

C’est un tremblement de terre. Un séisme que personne ne pouvait prévoir sur la planète football. Zinédine Zidane a choisi de quitter le Real Madrid. Au sommet de sa gloire. Quelques jours après avoir marqué encore un peu plus l’histoire en remportant sa troisième Ligue des champions – une première pour un entraîneur -, Zizou claque la porte de la Maison Blanche. Après deux ans et demi d’exercice mémorables. « J’ai pris la décision de ne pas continuer l’année prochaine comme entraîneur du Real Madrid‘, a tout de suite annoncé le Ballon d’Or 1998.

Alors une question s’impose : pourquoi ? Pourquoi partir de ce banc où il avait si bien réussi sa reconversion ? Pourquoi faire ce choix si surprenant ? Zinédine Zidane l’aurait fait pour le bien du Real Madrid. Pour le futur de sa désormais ex-équipe. « Je pense qu’il faut le faire pour tout le monde. Cette équipe doit continuer à gagner. Et pour cela, elle a besoin d’un autre discours. D’une autre méthode de travail« , a précisé ZZ, qui a enchaîné : « J’aime beaucoup ce club« .