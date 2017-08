Zone économique spéciale de Diamniadio Amadou BA lance les activités du PIID

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, a présidé la cérémonie de signature de conventions pour le démarrage des activités du Parc industriel international de Diamniadio (PIID).

« L’aménagement du Parc industriel de Diamniadio s’effectue en deux temps. Dans la première phase, un espace de 13 hectares a été construit, grâce à un investissement de 25 milliards de FCFA de l’Etat du Sénégal », a indiqué le ministre de l’Economie des Finances et du Plan. A l’en croire, cet aménagement va permettre l’augmentation du volume des investissements directs étrangers et la création de 15 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. A cela s’ajoutent l’augmentation des exportations pour un montant de 79 milliards FCFA dès la première année et l’augmentation du PIB de 58 milliards FCFA, également dès la première année. Dans la deuxième phase de ce projet, dira Amadou Ba, au-delà de l’aménagement de Zones économiques spéciales, l’ambition du Président Macky SALL est de créer un écosystème de services à travers notamment des incitations performantes, susceptibles d’améliorer considérablement le climat des affaires. «Ce mécanisme sera administré par l’APIX et le développeur qu’est la Société des Infrastructures d’Affaires Atlantique (SIAA), opérant dans le cadre d’un Partenariat public privé (PPP) », a-t-il annoncé. Et d’ajouter que la SIAA va mobiliser des ressources d’un montant de 60 Milliards FCFA, dans cette 2ème phase d’investissements, pour l’aménagement du Parc industriel de Diamniadio. Ainsi le ministre a précisé que l’exploitation de la zone industrielle sera assurée par la SIAA, qui est le fruit du partenariat entre le Gouvernement du Sénégal et celui des Îles Maurice, à travers le FONSIS et le Mauritius-Africa Fund (MAF). A cette occasion, Amadou Ba a rappelé que la réalisation de ce projet est l’expression de la volonté du Sénégal de se positionner comme hub logistique et industriel régional. L’ambition du Plan Sénégal Emergent (PSE) est de créer les conditions d’une croissance soutenue et durable à même de réduire significativement la pauvreté, de promouvoir le secteur privé, l’emploi et l’émergence économique. « C’est dans ce cadre que le Président Macky Sall a confié à l’Agence pour l’Aménagement et la Promotion des Sites Industriels (APROSI), la construction du Parc Industriel International de Diamniadio. Pari réussi pour l’APROSI qui, en un temps record, est parvenue à rendre effective cette volonté du Chef de l’Etat », a-t-il souligné.

Zachari BADJI