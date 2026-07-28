𝗟𝗲 𝗠𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗡𝗱𝗼𝘆𝗲 𝗕𝗮𝗻𝗲 𝘀’𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗰𝗼̂𝘁𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗡𝗘𝗖 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗲́𝘁𝗮𝘁 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹

Le Directeur général de l’Agence nationale de l’État civil (ANEC), M. Matar Ndao, a reçu en audience, ce mardi 28 juillet, M. Ndoye Bane, maire de la commune de Pire et animateur au sein du Groupe Futurs Médias (GFM). Cette rencontre portait sur des pistes de collaboration pour le renforcement de la sensibilisation des populations à l’importance de l’état civil.

Au cours de cette rencontre, M. Ndoye Bane a réaffirmé son engagement à accompagner l’ANEC dans sa mission de promotion de l’identité légale pour tous. Il a, ainsi, exprimé sa volonté de mettre son image, sa notoriété et son influence médiatique au service de l’état civil.

Selon le DG de l’ANEC, cette collaboration vise à renforcer la communication de proximité et à toucher un public plus large, notamment les jeunes, les familles et les communautés, afin de promouvoir la déclaration systématique des naissances, mariages et décès dans les délais, la régularisation des faits d’état civil et l’utilisation des services numériques développés par l’ANEC, notamment le Logiciel de Gestion des Faits d’État Civil (LGEC) et la plateforme Sama État Civil.

Les échanges ont également permis d’évoquer l’organisation, au cours du mois d’août, de la deuxième édition de l’initiative « État civil chez moi » à Pire.

Le Directeur général de l’ANEC, M. Matar NDAO, s’est félicité de cet engagement du Maire de Pire. Il estime que la mobilisation des élus locaux, des médias et des personnalités influentes constitue un atout pour développer une véritable culture de l’état civil au Sénégal.