🔴 DIRECT: « KOORU REWMI » DU 25 MARS 2024 AVEC DOYEN ASSANE SAMB : INVITE ADAMA MBENGUE

Président de l’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)

ADHA est une organisation neutre et Ă but non lucratif crĂ©Ă©e en 2007 par de jeunes sĂ©nĂ©galais militants des droits de l’homme dont le dĂ©sir ardent est de contribuer Ă la promotion, Ă la protection et au respect des droits de l’homme non seulement en Afrique et au-delĂ .