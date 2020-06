[🔴] Covid-19 : 79 tests positifs, 76 rémissions

La situation épidémique de ce Dimanche 7 juin 2020 au Sénégal

« Sur 1266 tests rĂ©alisĂ©s, 79 sont revenus positifs. Il s’agit de 69 cas contacts suivis par les services du ministĂšre de la SantĂ©, et 11 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 76 patients sont testĂ©s nĂ©gatifs et donc dĂ©clarĂ©s guĂ©ris. Quinze (15) cas graves sont Ă©galement pris en charge dans les services de rĂ©animation de l’hĂŽpital Fann et de l’hĂŽpital principal de Dakar. L’Etat de santĂ© des patients hospitalisĂ©s dans les hĂŽpitaux Ă©volue positivement. A ce jour, le SĂ©nĂ©gal a enregistrĂ© 4328 cas positifs au Covid-19 dont 2588 guĂ©ris, 49 morts, 1 Ă©vacuĂ© et 1690 personnes sont encore sous traitement », a dĂ©clarĂ© le Directeur de cabinet du ministre de la santĂ© et de l’action sociale, Dr AloĂŻse Waly Diouf.