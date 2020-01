( 05 Photos ) Mbathio Ndiaye a-t-elle arrêté la…

Depuis le scandale de son supposé mariage avec Youssou Ndour, Mbathio était hors des projecteur jusqu’à ce que Pape Diouf l’invite à sa soirée de fin d’année. A la place de l’Obélisque, la chanteuse a presté son dernier single.

Absence

Décidément, les folles rumeurs sur son mariage avec Youssou Ndour lui ont porté préjudice. Depuis quelques temps, la chanteuse n’apparaît plus sur le petit écran. Même à la Tfm, elle n’est plus invitée dans les plateaux ou événements organisés par la chaîne de You.

Changement

Mais, hier mardi, Pape Diouf l’a fait monté sur scène à la place de l’Obélisque. Mbathio a joué son single « Damala nopp si pet ». Mais ce que tout le monde a remarqué c’est le changement de l’artiste. Son teint clair a visiblement diminué sur ces photos