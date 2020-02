1, 3 TONNE DE DROGUE ET DE FAUX MÉDICAMENTS INCINÉRÉS

Une tonne et demie de drogue saisi par la brigade des stupéfiants de la police et les différentes unités de la gendarmerie nationale durant l’exercice 2019 a été incinérée. Outre la drogue, de faux médicaments et de la marchandise prohibée ont été brûlés. Le tout évalué à un peu plus de 4 millions FCFA. Les forces de défense et de sécurité ont profité de l’occasion pour appeler à la collaboration des populations.