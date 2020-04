10 nouvelles infections dont 5 cas communautaires

Ce lundi 20 avril 2020, sur 281 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 10 nouveaux cas. Il s’agit, selon les services du ministère de la Santé et de l’Action Sociale de 5 contacts suivis par les services du ministère et 5 cas issus de la transmission communautaire dont 01 provenant de Guédiawaye et quatre (4) de Touba.

15 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. L’état de santé des patients hospitalisés est stable… A ce jour, « 377 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et 136 sous-traitement » , ont déclaré les services du ministère de la Santé.