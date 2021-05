10e congrès de lions club internationales : Des œuvres sociales au 1er plan

Le district 403 A1 du Lion Clubs international a tenu son dixième congrès. Occasion saisie par Abou Tall ,gouverneur sortant de faire son bilan au but d’une année à la tête de cette structure. De son avis, leurs actions ont tourné au tour de la lutte contre la faim, la protection de l’environnement, la vue, le cancer infantile et le diabète.

Le dixième congrès de « Lion Clubs international» a été une occasion de tirer le bilan de cette organisation au bout d’une année d’actions sociales. Selon Abou Tall, le bilan reste satisfaisant. «Ce sont des bénévoles qui travaillent comme des professionnels, nous avons fixé des objectifs au début avec des stratégies d’ordre mondial et sous régional.

Notre association mise sur les concertations et le dialogue qui sont d’une importance primordiale avec un objectif de faire des recrutements à un certain niveau », dit-il. Il renseigne qu’il était prévu de créer quatre clubs et cinq ont été créés. «Nous avions prévu également d’impacter sur la vie de 250 000 personnes dans les causes comme la lutte contre la faim, la protection de l’environnement, de la vue, du cancer infantile et diabète qui sont les 5 causes mondiales définies par notre organisation », fait-il savoir. Et de poursuivre: «Nous sommes particulièrement dans une période de Covid 19 et nous l’avons ajouté. Nous avons allons toucher au lieu de 250 mille personnes, nous devons toucher prochainement 500 mille».

Le gouverneur sortant de Lions Clubs international, zone Afrique de l’Ouest indique qu’une collecte de fonds a été faite. «Nous avons reçu des financements pour un projet en Mauritanie et nous avons obtenu de la part des institutions publiques des appuis dans nos missions de lutte avec des financements pour la réhabilitation des structures sanitaires et dans le domaine de l’éducation. Nous allons continuer le travail au cours de cette année. Les membres continuent à cotiser et le taux minimum de récupération des cotisations est de plus de 80%, donc on peut dire que le bilan est positif », dit-il.

Revenant sur le mandat de gouverneur, Abou Tall renseigne qu’il est d’une année non renouvelable. «La mission du gouverneur est de faire la promotion de l’association en prenant en charge 8 pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Sénégal et de coordonner les actions des clubs présents dans 28 contrées avec des structures intermédiaires », renchérit-il.