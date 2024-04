Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ancien premier ministre Abdoul Mbaye et le candidat malheureux recalé fait une proposition inédite. Puisqu’il dit que « Nous l’avons plusieurs fois écrit, dit et répété. Le Sénégal vit au dessus de ses moyens sous le couvert de faux taux de croissance donnant lieu à des budgets tout aussi irréalistes. Parfois avec la complicité d’institutions multilatérales qui ont fermé les yeux. L’une des premières solutions est de réduire dans l’urgence le train de vie de l’Etat par des mesures concrètes et parfois symboliques. La vente de l’avion présidentiel en est une pour créer de la recette et économiser un énorme budget de fonctionnement » .