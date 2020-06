119 nouveaux positifs, 20 cas graves, 55 décès

Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 102 cas contacts et de 17 cas communautaires répartis comme suit : Dakar Plateau (2), Maristes (1), Golf Sud (1), Wakhinane (1), Hann (1), Diamniadio (1), Grand Yoff (2), Parcelles Assainies (1), Khar Yalla (1), Fass Mbao (1), Hann Maristes (1), HLM Nimzatt (1), Kaolack (1), Richard-Toll (1) et Touba (1). 109 ont été déclarés guéris. 20 patients sont admis en réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 4759 cas positifs dont 2994 guéris, 55 décès et 1709 encore sous traitement