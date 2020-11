L’ancien président du Niger Mamadou “Baba” Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch, est décédé mardi à Niamey à l’âge de 82 ans, selon un communiqué de la présidence lu à la télévision publique nigérienne.

Mamadou Tandja, né en 1938 à Maïné-Soroa, décédé le 24 novembre 2020, est un homme d’État et ancien lieutenant-colonel nigérien. Élu président de la République en novembre 1999 et réélu en décembre 2004, il fait voter en 2009 un référendum qui prolonge son mandat de trois ans et lui permet de se représenter à nouveau. Mamadou Tandja est renversé lors d’un coup d’État, le 18 février 2010. Il décède le mardi 24 novembre 2020 à Niamey.