FIFA: LE SENEGAL FINIT 2020 EN TETE

La FIFA a dévoilé ce jeudi son dernier classement des nations de l’année 2020. A l’échelle africaine, le Sénégal fait encore plus fort puisqu’après 2017, 2018 et 2019, les Lions se classent comme la première nation africaine pour la 4e année d’affilée ! La Tunisie et le champion d’Afrique algérien complètent le podium continental. Grâce aussi au Maroc, au Nigeria, à l’Egypte et au Cameroun, l’Afrique finit l’année 2020 avec 7 représentants dans le Top 50 mondial, soit un de plus que l’année passée.