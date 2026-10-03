16 ème édition des journées culturelles de Mbéyène : Les populations listent leurs doléances

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L’ enclavement, la revitalisation des vallées mortes, l’absence d’ambulance et d’électricité hantent le sommeil des populations de Mbéyène, une localité de la commune de Mboula (département de Linguère).

En effet, les habitants du dit village ont soulevé ces doléances lors de leurs journées culturelles communément appelées les 72 heures de Mbéyène qui ont vécu cette fin de semaine.

Selon le président du Mouvement pour le Progrès de Mbéyène (MPM) Abdou Nguirane, ce sont des journées de développement qui sont axées, il y a de cela 15 ans, sur des volets comme l’environnement, l’éducation, la santé, le sport et la religion.

Le thème de cette année est : << Les vallées fossiles au.service du développement local,.une réponse au chômage, à l’exode rural et à l’emigration clandestine . » Ce thème retient un intérêt capital, dira le parrain des 72 h de Mbéyène de 2026 Daouda Diaw directeur des services de l’information à l’assemblée nationale.

Poursuivant, Daouda Diaw de préciser que la jeunesse de Mbéyène est en train de relever le défi, car ils sont en train de se donner corps et âme pour booster le développement de leur terroir.Animé par des sentiments de.fierté et de reconnaissance à l’endroit des populations.de Mbéyène , de Xergi qui ont pensé à sa modeste personne comme parrain ,Daouda Diaw a retracé la constance , la régularité et l’engagement des activités du Mouvement Pour le Progrès de Mbéyène (MPM).

Quant aux préoccupations de Mbéyène, le parrain Daouda Diaw << j’ai des sentiments mitigés par rapport aux doléances en ce 21ème siècle, des populations qui réclament ces genres de problèmes qui.sont totalement légitimes, on devait dépasser ça >> ðéplore Daouda Diaw.

L’occasion sera saisie par l’envoyé du ministre Idrissa Samb empêché son Chef.de cabinet Ndiouck Cobar pour remercier les initiateurs qui ont porté leur choix sur la personne du ministre de l’emploi comme l’ un des invités d’honneur à la manifestation culturelle.. De fait, accompagné d’une très forte délégation le Chef de Cabinet Ndiouk Kobar a pris note s’agissant des préoccupations des populations de Mbéyène pour dire qu’il va les transmettre à qui de droit.

Revenant sur les doléances des populations de Mbéyène, Abdou Nguirane et Serigne Diaw respectivement président et chargé des relations extérieures du Mouvement pour le Progrès de Mbéyène de souligner que ce sont ces mêmes doléances qui ont été mises sur la table des régimes précédents en vain, mais toujours est – il que l’espoir est permis vu l’engagement et la détermination des nouvelles autorités du pays.

Évoquant la question de la revitalisation des vallées fossiles qui porte le projet phare de l’actuel régime ( Pré Ferlo), le Maire de Mboula Gory Ba dans sa communication, a invité le nouveau régime.:<< à ne pas geler ce projet qui ouvre les portes du développement du Djoloff voire du pays >>, a t-il rappelé.

Le.premier vice président de l’assemblee nationale El Hadji Malick Ndiaye est venu apporter main forte au parrain car accompagné d’une très forte délégation, ce dernier n’a pas manqué de livrer ses sentiments de satisfaction car à l’en croire les 72 heures de Mbéyène sont des moments de solidarité,de partage mais aussi de sensibilisation en vue d’un dévelopment durable de la localité. Et El Malick.Ndiaye d’ajouter que ces retrouvailles culturelles marquent l’occasion de revenir sur de Mbéyène mais surtout de proposer des solutions factuelles.

Toutefois le premier vice président de l’assemblée nationale a invité les autorités( municipale et administrative) de diligenter les 100 ha dont demandent les populations de Mbéyène et environs qui restent un projet de développement communautaire .qui va booster les secteurs de l’agriculture et de l’elevage dans le milieu.

Entre.autres activités ont marqué les journées culturelles de Mbéyène: un Récital de Coran suivi d’une conférence réigieuse le vendredi, une communication sur les vallées fossiles au service du développement local pour apporter une réponse au chômage, à l’exode.rural et à l’émigration clandestine. Parlant toujours des activités lors de ces retrouvailles culturelles. à Mbéyène, Abdou Nguirane de rappeler que le samedi un panel sur la santé de la.reproduction et une animation culturelle ont été au menu. Des activités de reboisement, la consultation médicale, des dons de médicaments.et de matériels destinés au.poste de santé de Mbéyène bouclereront les activités ce dimanche.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)