Un Sénégalais auteur d’une fusillade aux Etats-Unis

Une nouvelle fusillade a endeuillé les États-Unis dans la nuit de samedi au dimanche 1er mars. Au moins deux personnes ont été tuées et 14 autres ont été blessées par un tireur dans un bar à Austin, au Texas, ont annoncé les autorités américaines.

Le suspect a été tué sur place par des policiers, a précisé lors d’une conférence de presse la cheffe de la police d’Austin, Lisa Davis. Les blessés ont été transportés à l’hôpital et trois d’entre eux se trouvent dans un état critique, selon les autorités.

À partir des premiers éléments de l’enquête, le FBI examine la piste d’un possible « acte de terrorisme », a fait savoir, lors d’une conférence de presse, Alex Doran, un responsable du bureau de San Antonio de la police fédérale. « Il est encore beaucoup trop tôt dans l’enquête pour déterminer une motivation précise, mais il y avait des éléments sur le suspect et dans son véhicule qui indiquent un lien potentiel avec le terrorisme », a-t-il affirmé sans donné de détails sur la nature de ces éléments.

« Alerte maximale »

La police d’Austin a reçu un appel signalant des tirs autour du Buford’s, un bar situé dans une artère très fréquentée de la ville, a raconté la cheffe de la police d’Austin, Lisa Davis. Rapidement sur place, les policiers « ont été confrontés à l’individu armé et trois de nos officiers ont riposté, tuant le suspect », a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que l’assaillant, qui circulait à bord d’un SUV, avait d’abord ouvert le feu contre des clients de l’établissement par la fenêtre de son véhicule. Il s’était ensuite arrêté, en était sorti, et avait commencé à tirer dans la rue sur des passants avant d’être abattu par les policiers. « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la réaction rapide des policiers et de notre personnel médical d’urgence (…) a fait la différence et a sauvé des vies », a salué le maire d’Austin, Kirk Watson, pendant la conférence de presse.

Après les frappes israélo-américaines contre l’Iran, le patron du FBI, Kash Patel, avait annoncé sur X avoir « demandé à nos équipes de lutte contre le terrorisme et de renseignement d’être en état d’alerte maximale et de mobiliser tous les moyens de sécurité nécessaires ».

Les autorités militaires du Texas avaient également annoncé déployer des effectifs pour « protéger (les) citoyens et les infrastructures critiques contre toute menace potentielle de représailles ».