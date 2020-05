Le PM Russe infecté

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a annoncé jeudi avoir été testé positif au coronavirus et se placer en isolement, lors d’une vidéo-conférence diffusée à la télévision.

« Je viens d’apprendre que les tests du coronavirus que j’ai réalisés sont positifs », a-t-il déclaré lors d’une vidéo-conférence avec le président russe Vladimir Poutine diffusée à la télévision, ajoutant qu’il se plaçait en isolement et suggérant que son adjoint, le vice-Premier ministre Andreï Belooussov, le remplace durant cette période. « Le gouvernement continuera à travailler de façon habituelle. Je prévois d’être en contact au téléphone avec mes collègues et par vidéo-conférence avec vous », a ajouté Mikhaïl Michoustine, 54 ans.