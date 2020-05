Covid-19 : 111 Sénégalais tués à l’étranger

Horizons Sans Frontières démonte les chiffres de Moïse Sarr, le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, annonçant la mort de 88 Sénégalais de la maladie à coronavirus. . D’après les estimations du Boubacar Sèye, 111 émigrés sénégalais sont décédés de la pandémie du nouveau coronavirus Covid 19. Dans le détail, il s’agit de 63 morts en France, 35 aux États-Unis dont 32 déjà enterrés au cimetière musulman de Forest Green Park dans le New Jersey, 3 en Espagne, 14 en Italie, 2 en Suède, et 1 aux Pays-Bas.