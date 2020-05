1er Mai: Le message de Macky

A l’occasion du 1er mai, marquant la Fête internationale du Travail, le chef de l’Etat a adressé son message aux travailleurs. « J’ai le plaisir d’adresser mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes meilleurs vœux de bien-être et de réussite à l’ensemble des travailleurs de notre pays », a déclaré Macky Sall. ‬ »Cette année, dans un bel élan d’unanimité, les Centrales syndicales du pays, considérant la situation difficile liée à la pandémie COVID-19, ont pris la décision historique de ne pas présenter de Cahiers de doléances, et de surseoir à toutes les festivités afférentes à la fête », se réjouit-il. « Dans le même esprit, j’exhorte le Gouvernement à veiller à la mise en œuvre des mesures prévues en faveur de la protection de l’emploi et des salariés dans le cadre du Programme de Résilience économique et sociale de riposte au COVID-19 », ajoute Macky Sall.