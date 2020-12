1xBet – code promo 130SENEGAL à l’inscription au Sénégal

Il est l’un des plus grands bookmakers, qui a commencé son activité sur le territoire des pays d’Afrique. On ne veut pas parler beaucoup sur la fiabilité de 1xBet parce que ça est prouvé par millions de membres inscrits sur le portail. Au cours des années d’existence, le bureau a reçu un grand nombre de prix différents et une reconnaissance publique. 1xBet, par exemple, était le sponsor de Tottenham auparavant et maintenant – du Barça.

Télécharger 1xbet App

Inscription sur le portail du jeu

Pour les fans de garder les paris «à portée de main», l’inscription est ouverte depuis le téléphone mobile via le site mobi ou appli spéciale. Les 4 façons possibles pour ouvrir un compte via les smartphones et les tablettes:

– inscription immédiate

– inscription qui demande de remplir un formulaire

– inscription via le réseau social / messagerie

– inscription via le numéro mobile

Les codes sur les paris gratuits sont disponibles dans la section spéciale “magasin de codes promo” sur 1xbet Sénégal.

Où entrer notre code promo?

La combinaison 130SENEGAL est entrée lors de l’inscription. Recherchez le champ pertinent en tapant vos données.

Systèmes de paiements

Afin d’effectuer des transactions financières dans Xbet, les Sénégalais ont de nombreuses façons, ce qui rend le jeu plus attrayant. Voici les options de réapprovisionnement et de retrait des fonds du compte:

– VISA;

– Mastercard;

– Perfect Money;

– Sticpay;

– Epay;

– Neteller;

– ecopayz;

– bitcoins;

Afin de trouver la méthode de réapprovisionnement qui vous intéresse, il suffit de passer par la procédure d’inscription, puis d’aller dans votre compte personnel. Le montant minimum de réapprovisionnement pour la plupart des méthodes est de 450 XOF.

Les dépôts arrivent sur votre compte instantanément et aucun paiement de commission supplémentaire n’est imposé.

Pour les retraits, les délais sont plus longs – jusqu’à quelques jours ouvrables (3-7). Retrait est disponible de 900 XOF et plus.

Versions mobiles

Le bookmaker suit l’époque en proposant à ses clients des options mobiles. Vous pouvez télécharger l’application 1xbet pour les appareils basés sur iOS et Android, dont la fonctionnalité correspond à la version principale du site.

Avec la version mobile, chaque membre peut:

– obtenir la réponse à la question avec live-chat très rapidement;

– aller au centre de match, étudier les statistiques et les cotes;

– faire un pari sur les événements dans le monde du sport et de l’eSport;

– tenter sa chance dans le fourre-tout (toto);

– regarder les jeux sportifs en streaming.

Pour télécharger 1xbet app sans payer, cliquez sur ce lien.

Paris sportifs

Tout parieur trouvera sur le site de Xbet beaucoup de trucs intéressants pour parier. Il y a une grosse liste de sports, ainsi que l’eSport et la catégorie des paris spéciaux, où vous pouvez mettre sur séries, finance, événements politiques et bien plus encore.

Le book présente de nombreux championnats différents et les résultats, il y a quelque chose à choisir. Les cotes sont cools.

Xbet.sn a une équipe d’analystes, grâce à laquelle la société forme la liste de résultats et les cotes, n’utilisant pas les services d’autres bookmakers. En conséquence, les événements apparaissent ici plus tôt que chez de nombreux concurrents.

Service d’assistance

Le service d’assistance au Sénégal est disponible 24h / 24 et 7j / 7. L’aide aux joueurs est en français via telles méthodes:

– live-chat;

– téléphone +44 127 325-69-87;

– demande d’appel.

Avantages

– L’un des bookmakers les plus célèbres

– Large choix sur un grand nombre de sports

– Cotes superbes

– Site pratique

– La présence de diffusions vidéo

– Applications mobiles