2 faux gendarmes arrêtés par de vrais gendarmes

Uniformes, insignes, armes à feu, radios talkie-walker, gilets…, deux faux gendarmes possédaient toute la panoplie ! Ils n’hésitaient pas à s’en servir et se faisait passer pour des membres de la brigade cynophile de la gendarmerie nationale. Interpellés en pleine circulation par les vrais gendarmes alors qu’il menottaient un dealer, B. Samb et C. Guèye devront répondre d’usurpation de qualité devant la justice. Ils ont été déferrés au parquet le 3 février dernier.