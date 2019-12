2019: Macky tweete son bilan

Le président de la République, Macky Sall refait son bilan de l’année 2019. Mois par mois, le Chef de l’Etat a exposé, sur tweet, les moments forts de sa mission. Sommairement !

En janvier, nous avons renforcé nos liens avec la Gambie, pays frère et ami, grâce au pont de Sénégambie, qui désenclave nos territoires et facilite les échanges

En février, vous m’avez renouvelé votre confiance pour un second mandat au service de l’Émergence : le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous !

En mars, j’ai poursuivi mon engagement au service de la jeunesse et du numérique, porteurs de promesse pour le futur et l’Émergence du Sénégal

En avril, j’ai prêté serment, m’engageant à être le Président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais, et de faire de la Jeunesse ma priorité

En mai, je me suis rendu à #VivaTech, pour échanger avec les startupers Sénégalais, ambassadeurs de notre savoir-faire et témoins de nos investissements dans le Numérique

En juin, j’ai représenté les intérêts de la Nation et de l’Afrique à l’occasion du G20 et défendu une coopération harmonieuse à l’international pour relever ensemble les défis communs

En juillet, j’ai poursuivi avec mes homologues le travail au service du panafricanisme lors du Sommet de l’Union Africaine à Niamey

En août, je me suis rendu en France pour prendre part au sommet du G7 consacré à la lutte contre les inégalités, pour valoriser les politiques de développement inclusives

En septembre, j’ai pris part à l’Assemblée générale des Nations Unies pour trouver des solutions durables dans la lutte contre le terrorisme

En octobre, je me suis rendu à Oslo, à l’occasion de la conférence Our Ocean : Ensemble, travaillons pour des océans sains et propres. Ensemble, protégeons nos océans dans notre propre intérêt et dans l’intérêt des générations futures

En novembre, j’ai reçu mes homologues à Dakar pour la 6è édition du Forum pour la Paix et la Sécurité en Afrique

En décembre, j’ai pris part à la conférence sur le développement et la dette soutenable pour repenser nos modèles de croissance et relever les nouveaux défis économiques qui nous font face

Mon action demeure résolument tournée vers le bien-être et le développement de notre Nation. Cette année encore a été marquée par de nombreux travaux à cette fin, que je poursuivrai pour faire du Sénégal un modèle de développement pour tous, jusqu’à l’Émergence !