Décès de Mansour Kama : Mimi présente ses condoléances

Les hommages continuent de pleuvoir après le rappel à Dieu du Président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), Mansour Kama.

Ce jeudi à 12 heures, une forte délégation du Conseil Economique Social et Environnemental (Cese) sous la houlette de la Présidente Aminata Touré, accompagnée des Vice-présidents, Baïdy Agne et Moustapha Ndiaye, ainsi que du Président de la Commission de l’Economie et des Finances, Mbagnick Diop et son Vice-président Ibrahima Ndiaye, ont présenté leur condoléances à la famille éplorée de feu Mansour Kama.

Un moment de recueillement riche en émotions, qui témoigne du fort élan de solidarité d’éminentes personnalités venues s’associer à la douleur éprouvante face à une perte à la mesure du disparu.

Rewmi