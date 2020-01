236 Kg de chanvre indien saisis à Tamba et Thiès

D’importantes saisies de chanvre indien ont été effectuées à Tambacounda et à Thiès. En effet, durant la période du 10 au 20 janvier 2020, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda a effectué une saisie de 234 kilogrammes de chanvre indien, d’une arme de type kalachnikov, d’une motocyclette, et de deux camions immatriculés au Mali, usités pour le transport. Quatre individus ont été interpellés au cours de ces opérations et seront déférés au Parquet au terme de leur garde à vue.

Dans la même dynamique, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès, exploitant des informations reçues des services compétents, a interpellé, à Thiadiaye, un individu très connu du milieu du trafic de drogue, en possession de 2,7 kilogrammes de chanvre indien.