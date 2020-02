25 pays les plus pauvres : Le Sénégal sort de la zone rouge

Sur la base de la compilation des données de la Banque mondiale et Fonds monétaire international (Fmi), trois sites spécialisés dans l’information économique (fr.statista.com, planificateur.a-contresens.net et journaldunet.fr), visité par le Le Soleil, ont établi le classement des pays par Produit intérieur brut (Pib).

Le plus important sur ce classement est que le pays de la Téranga ne figure pas sur la liste des 25 pays ayant le plus faible Pib par habitant, donc les plus pauvres au monde. Avec un Pib de 24,13 milliards de dollars américains (soit 1522 dollars par habitant), le Sénégal est coincé entre la Zambie (19ème) et le Botswana (21ème) en Afrique. En Afrique de l’Ouest, il est devancé par le Nigéria (1er africain), le Ghana (9ème) et la Côte d’Ivoire (13ème).

D’après la source, à part l’Afghanistan, le Tadjikistan et le Yémen, tous les autres membres de ce classement des plus pauvres sont des pays africain.

Les 25 pays les plus pauvres au monde sont les suivants : Soudan du Sud, Burundi, Malawi, République Centrafrique, Madagascar, Niger, Mozambique, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Afghanistan, Togo, Liberia, Soudan Burkina Fasso, Ouganda, Gambie, Tadjikistan, Rwanda, Comores, Haïti, Guinée-Bissau, Tchad, Yémen, Guinée et Mali

Les étudiants sénégalais résidents à Wuhan sont en passe de saisir la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) afin de trouver une solution de rapatriement au bercail. Ils assurent toutefois, qu’ils se portent comme un charme. Les étudiants n’excluent pas – dans leur recherche de solution – de contacter la France ou d’autres pays. Seulement, précise M. Amar, ils préfèrent l’aide venant du peuple africain et principalement du Sénégal.