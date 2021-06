Zéro décès, 54 nouvelles infections, ce jeudi

Le Sénégal fait face à une hausse des patients sous traitement. Sur 1349 tests réalisés, 54 sont revenus positifs, contre 71 hier, soit un taux de positivité de 4%.

Il s’agit de 13 contacts suivis, aucun cas importé et 41 issus de la transmission communautaire, contre 45 hier.

Dakar en compte 31 : quatre à Dakar-Plateau et aux Maristes, trois à Guédiawaye, deux à Bène Taly, à Grand-Yoff, aux Mamelles et à Ngor, un à Cap des Biches, à Fann, aux HLM Fass, à Keur Massar, à Liberté 6, à Mermoz, à Ouakam, à Pikine, à Sicap Baobab, à Sicap Foire et à Yeumbeul.

Si la capitale polarise 2/3 des cas communautaires, une hausse est notée à l’intérieur du pays avec dix cas (contre six hier), signalés ce jeudi, 10 juin, dont deux à Thiès, un à Kolda, à Matam, à Mboro, à Mbour, à Ngaparou, à Pété, à Popenguine et à Saly.

39 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre sept cas graves pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun décès n’a été enregistré ces dernières 72 heures.

À ce jour, 41 850 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 40 404 guéris, 1 150 décédés et donc 295 patients sous traitement.

Hier mercredi, 4 985 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 474 136.